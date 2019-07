Weekend vol roofvogels, Vikingen, vuurshow en oude ambachten bij Valkerij de Kaproen KOEN MOREAU

11 juli 2019

18u08 10 Lede Voor de vierde keer in evenveel jaren tijd organiseert Valkerij De Kaproen uit Oordegem dit weekend een grote opendeur. Voor die gelegenheid wordt een speciaal Vikingendorp opgetrokken en kan je tal van ambachtslieden op hun traditionele manier aan het werk zien. “Een voorzichtige aanloop naar ons vijfjarig jubileum volgend jaar, waarbij we het nog groter aanpakken,” verklapt valkenierster Martine Slegers.

Wie denkt dat je wilde vogels enkel in de Ardennen of in dierentuinen van dichtbij kan zien, heeft het fout. In de buurt van Oordegem kan je geregeld één van de 32 roofvogels van valkerij De Kaproen aan het werk zien. Niet om shows te geven, want met uitzondering van educatieve voorstellingen zijn die verboden. Wel om vogels, knaagdieren en ongedierte te bejagen en verjagen.

Duiven verjagen

“De meeste tijd breng ik door in de haven van Antwerpen, maar ook dicht bij huis heb ik verschillende klanten”, vertelt Slegers. Daardoor zijn haar nachtroofvogels, gieren, valken, buizerd-, arend- en havikachtigen geregeld te zien in Vlierzele. “Bij zuivelfabrikant Inex verjagen we duiven en bij vetverwerker Cominbel doen we hetzelfde met de meeuwen en in Zottegem zijn we kind aan huis bij varkensverwerkend bedrijf De Moor.” Ook de kerktoren van Lede wordt op vraag van de kerkfabriek geregeld duivenvrij gemaakt door de roofvogels van valkerij De Kaproen en een landbouwer/groenteteler in de buurt zet Martine met haar roofvogels geregeld in om schade van knagende konijnen te voorkomen.

Ik geniet van de tijd die ik kan doorbrengen in de natuur en met mijn vogels. Valkenierster Martine Slegers

De job die Martine intussen al ruim veertien jaar uitoefent is uniek. “Wellicht ben ik de enige valkenierster van het land, maar ik geniet van de tijd die ik kan doorbrengen in de natuur en met mijn vogels.” Die vogels gaan overigens niet allemaal mee. “Ik beperk me steeds tot een of enkele dieren in functie van de opdracht en de wetgeving.” Die wetgeving zorgt er voor dat het ouderwets ogende beroep actueler is dan ooit. “Door de talrijke beschermde dieren biedt onze valkerij vaak de enige oplossing en op sommige locaties plaatste ik ook geluidsinstallaties, waardoor de sporadische aanwezigheid van een echte roofvogel volstaat.”

Ambachtenmarkt

Kennis maken met de valkerij, de roofvogels bekijken of deelnemen aan een gidsbeurt achter de schermen kan nu zaterdag 13 en zondag 14 juli. “Daarnaast is er ook een oude ambachtenmarkt met aanwezigheid van onder andere een smid, messenmaker, pottenbakker, houtbewerker, lederbewerker, spinster, zeepmaker en imker. Er komt ook een dierenschilder langs die op verzoek portretten maakt. Verder kan je proeven van mede, honingwijn en op hout gebakken spek en hesp.”

Een heus Vikingdorp zorgt voor een bijkomende belevenis. “Een veertigtal Vikings slaan hier dit weekend hun tenten op.” Zij beelden het traditionele leven uit, zorgen voor kooksessies en houden gevechten. “Een bijzonder schouwspel wordt de ‘thing’, dat is een rechtszaak in de vorm van een volksvergadering, zoals destijds in Scandinavië gebeurde.” Zaterdagavond is er om 20.30 uur een muzikaal optreden. Zodra het voldoende schemert start een vuurshow.

Honden zijn omwille van het gevaar voor en door onze roofvogels niet welkom. Valkenierster Martine Slagers

Valkerij De Kaproen bezoeken kan op zaterdag 13 juli van 11 tot 23.30 uur en op zondag 14 juli van 10 tot 18 uur langs de Ouden Heirweg 34 in Oordegem. “Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Andere bezoekers nodigen we uit tot een vrije gift.” De valkerij en de oude ambachtenmarkt zijn buggy- en roelstoeltoegankelijk. “Honden zijn omwille van het gevaar voor en door onze roofvogels niet welkom”, besluit Martine.

Omdat er maar heel beperkt parking in de buurt is en het zondag ook Sint-Martinuspaardenommegang is in Oordegem, wordt aangeraden per fiets te komen of langs de Grote Steenweg N9 te parkeren.

Meer info op www.valkerijdekaproen.be en de Facebookpagina ‘Valkerij De Kaproen’.