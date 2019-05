Watermolenstraat afgesloten voor verkeer vanaf maandag 3 juni: maand lang 5 kilometer omrijden KOEN MOREAU

30 mei 2019

10u28 6 Lede Wie de komende maand vanuit Wanzele naar Lede moet, staat een hele wegomlegging te wachten.

Wegens werken aan het verkeersplatform ter hoogte van de Processieweg is er van maandag 3 juni tot en met vrijdag 28 juni geen doorgaand verkeer mogelijk. De officiële wegomlegging voert in beide richtingen langs Serskamp, goed voor een extra afstand van vijf kilometer.

Het is dus niet de bedoeling de veel kortere en alternatieve Wanzelekouter terug open te stellen in beide richtingen. Afwachten hoeveel automobilisten zich daaraan zullen houden en of de politie daarop zal controleren.