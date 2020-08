Wandeling om het treinverleden permanent op te sporen Koen Moreau

01 augustus 2020

18u06 0 Lede Erfgoedcel Denderland, Heemschut Lede en gemeente Lede zorgen er voor dat de wandeling, ingericht ter gelegenheid van de Open Monumendag van 2019, rond het spoorverleden van Lede een blijver is.

Aan de muur van het park van Mesen tegenover het station werd een infobord en een uitnodiging geplaatst om de spoorgeschiedenis van de gemeente, sinds de komst van de eerste trein in 1854, op te sporen. Die is bijzonder boeiend en was van groot belang voor de ontwikkeling van de gemeente zoals die vandaag is.

De wandeling passeert langs overblijvende spoorinfrastructuur zoals als het buizenkot, den bascuul, de roethuizen en de privé-ingang vanop het perron naar het meisjesinternaat. Meestappen in het boeiende spoorverleden en verrassende erfgoedverhalen is door de gratis erfgoedapp een (trein)fluitje van een cent.

Meer info: www.erfgoedceldenderland.be