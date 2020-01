Vrouwen van Best Pittig Lede starten nieuw jaar met cursus Eerste Hulp Bij Autopech Koen Moreau

24 januari 2020

16u28 0 Lede Een tiental dames van Best Pitte Lede verzamelde in Renault Garage Van Tittelboom langs de Grote Steenweg in Papegem voor een cursus EHBA.

Garagist Benny Van Tittelboom gidste de dames door de geheimen van de wagen en liet hun ook zelf aan de slag gaan. Voortaan kunnen deze dames hun mannetje staan voor het vervangen van een wiel, alsook voor het nakijken van en op peil brengen van hun bandenspanning. Afsluiten gebeurde met een stijlvol hapje en drankje verzorgd door Brigitte Vermeulen van Ginettekookt uit de Rosselstraat in Lede.

Best Pittig Lede heeft overigens nog meer spannend en minder alledaags in petto voor de rest van het jaar. Op dinsdag 18 februari pakken ze uit met een cursus ‘schermen4dummies’ en omdat bloemschikken maar gewoontjes is, staat op donderdag 7 mei de creatie van een ‘flowerhoop’ op de agenda. Verder spreken de dames burgemeester Piet Buysse van Dendermonde nog over Het Ros Beiaard (06/02), is er een ‘cook & eat... paella’ voorzien (13/03), een kennismaking met een minder gekende maar oprukkende nieuwe sport (15/04) en een broodje picknick (03/07).

Alle info over Best Pittig Lede en deelname aan activiteiten op www.bestpittiglede.be, Facebookpagina ‘Best Pittig Lede’ en via info@bestpittiglede.be