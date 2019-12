Vrouw onder invloed ramt geparkeerde wagens in Broeder De Saedeleerstraat: tweede identiek voorval in maand tijd Koen Moreau

16 december 2019

17u39 16 Lede In de Broeder De Saedeleerstraat in Lede raakten maandagochtend rond 6.30 uur twee geparkeerde wagens zwaar beschadigd.

Een vrouw die met haar wagen richting Hofstade reed, verloor tussen de kleuterschool en de spooroverweg - waar de maximumsnelheid nota bene 30 km/u bedraagt - de controle over het stuur, waarna ze tegen een geparkeerde wagen reed. Die wagen botste op zijn beurt tegen een volgende wagen van hetzelfde gezin. Een wagen is rijp voor de schroothoop. De andere auto raakte eveneens zwaar beschadigd.

De wagen van de vrouw die de aanrijding veroorzaakte moest eveneens worden getakeld. Zij was onder invloed. Haar rijbewijs werd voor vijftien dagen ingehouden. Nadien moet ze zich verantwoorden voor de politierechtbank. Volgens buurtbewoners wordt in de straat veel te snel geleden. Op dinsdag 19 november gebeurde er op nagenoeg dezelfde plek een identiek ongeval. Toen deelden vier geparkeerde wagens in de brokken.