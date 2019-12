Vrouw die slagbomen aan overweg negeert en te voet oversteekt krijgt straf met uitstel Koen Baten

30 december 2019

18u20 0 Lede J.H. uit Lede moest zich vanmiddag verantwoorden voor een heel vervelende overtreding. De vrouw werd betrapt door een agent toen ze de overweg te voet begon over te steken terwijl de slagbomen naar beneden waren. “Door een probleem op het spoor stonden ze al 20 minuten zo en ik ging mijn kleinkinderen gaan halen van school", aldus J.

De feiten speelden zich af aan een overweg in Lede. De vrouw was met de auto, maar had deze langs de kant gezet om te gaan kijken wat er gaande was. Lange tijd bleef ze staan omdat er een probleem was met de overweg. Na 20 minuten te wachten raakte ze in paniek omdat ze haar kleinkinderen moest gaan halen van school. “Ze waren daar al lang aan het wachten en ik wou hen niet ongerust maken”, aldus de vrouw. “Net als zovele anderen stak ik dan toch de spoorweg te voet over. Net op dat moment kwam er iemand van de politie en werd ik er uitgepakt", klinkt het.

Politierechter Mireille Schreurs besloot om haar een geldboete op te leggen van 320 euro, maar wel volledig met uitstel gedurende drie jaar.