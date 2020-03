Vrije Kleuterschool Morgenster roept op kinderen thuis te houden: “Lerarenkorps niet volledig wegens ziekte” Koen Moreau

16 maart 2020

08u16 14 Lede In een flashbericht over het coronavirus vragen directie en leerkrachten van de Vrije Kleuterschool Stella Matutina Morgenster Lede om kinderen vanaf vandaag, maandag 16 maart, niet meer naar school te sturen.

“Wij voorzien enkel opvang indien ouders actief zijn in de zorg en geen andere opvang hebben of indien het enige alternatief zou betekenen dat de kinderen opgevangen moeten worden bij kwetsbare ouderen”, luidt het duidelijk. De school wijst er bovendien op dat het lerarenkorps niet volledig is omwille van ziekte. Verder verwittigt de school dat kinderen met symptomen zonder discussie naar huis worden gestuurd en dat noch maaltijden noch drankjes worden voorzien.

De maatregelen zijn niet uniek. Zowat elke school hanteert vandaag identieke principes en regels.