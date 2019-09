Vrije Basisschool kiest voor nieuwe naam (en die lijkt nogal op andere schoolnamen) Koen Moreau

04 september 2019

17u33 2 Lede Voor de start van het nieuwe schooljaar kregen de lagere scholen van Smetlede en Wanzele een nieuwe naam.

Voortaan wordt er niet meer gesproken over VBS Smetlede of VBS Wanzele, maar wel over Sterreneiland Smetlede of Wanzele. De jongste jaren kozen heel wat scholen in Lede voor een nieuwe hippere naam en dat wordt toch een beetje verwarrend. De Stella Matutina kleuterschool op de Kluisberg kreeg als nieuwe naam ‘Morgenster’ terwijl de Vrije Lagere School in Kasteeldreef hernoemd werd naar ‘Wonderster’.

De scholen van Smetlede en Wanzele heten voortaan ‘Sterreneiland’. De sterren zijn dus populair in Lede. In buurgemeente Erpe-Mere zijn de kinderen geen ‘sterren’, maar ‘schatten’. Daar heb je gemeentescholen ‘Schatteneiland’ en ‘De Schatkist’. Eerder werd ook GO! De Groene Vijver in Lede al omgedoopt tot ‘De Kleine Prins’. Raak jij er nog wijs uit?