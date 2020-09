Vrije Basisschool Het Kwikstaartje start schooljaar met een roze bril Koen Moreau

01 september 2020

16u11 0 Oordegem Tussen de talrijke coronakleurcodes door lanceerde Vrije Basisschool Het Kwikstaartje in Oordegem een extra kleur.

“Wij kijken dit schooljaar door een roze bril”, aldus de school die daarmee in alle ellende rond Corona en bijhorende maatregelen bewust op zoek gaat naar het positieve. De start verliep uitstekend en de kinderen waren wat blij dat ze vriendjes en leerkrachten terug zagen.

“Met ons jaarthema ‘Binnenste buiten’ We willen van onze school een echte ‘goed gevoel’-school maken. Daarom verwelkomden we onze kinderen feestelijk met onze roze bril op.” Alle kinderen kwamen binnen via een rode loper en ontvingen een kaartje met een roze bril en de tekst “We zien jou door een roze bril”.

De gebruikelijke jaarlijkse startreceptie op de eerste vrijdag van het schooljaar kan omwille van de coronamaatregelen niet plaats vinden. “Wel oefenen we het dansje ‘Jeruzalema’ waarna we het resultaat zullen opnemen en op onze Facebookpagina plaatsen.”