Vriendenkring viert zes brandweermannen met 25 jaar dienst: “Samen goed voor 150 jaar ervaring” Koen Moreau

06 oktober 2019

16u26 0 Lede In 1994 traden dertien nieuwkomers toe tot de gemeentelijke brandweerdienst van Lede. Een kwarteeuw later zijn er daarvan nog zes beschikbaar om bij nood ter hulp te schieten.

Een verjaardag die de vriendenkring van brandweerpost Lede niet onopgemerkt liet passeren. De jubilarissen werden uitgebreid gevierd voor zoveel jaren trouwe dienst. Hoe ze bij de brandweer belandden, was niet altijd even vanzelfsprekend.

Eerste sergeant Wim De Smet was begin de jaren ’90 danig onder de indruk van de gemiddelde leeftijd van de brandweermannen die hij tijdens een misviering in de kerk zag zitten. “Wist ik toen veel dat daar gepensioneerden bij waren, maar het zorgde er in elk geval voor dat ik voor verjonging wou zorgen.” Op die manier sleepte hij brandweerman Joris D’hondt mee.

Franky Van Hemelrijck was destijds danig onder de indruk over de tussenkomst van de brandweervrijwilligers die bij hem thuis een omgewaaide radioantenne kwamen ruimen. “Dat was de trigger waardoor ik zelf ook mensen wou helpen”, vertelt hij. Bij anderen zat het brandweerbloed in de familie. “Mijn schoonvader maakte deel uit de brandweer en ik kon niet anders dan volgen”, lacht de uit West-Vlaanderen afkomstige adjudant Geert Sagaert

In de familie

Genetisch bepaald was het dan weer bij luitenant Peter Dreelinck. “Toen ik in de derde kleuterklas zat, was er een zware brand met twee dodelijke slachtoffers. Ik heb daar jaar niks anders als brandweermannen en -wagens getekend. Op mijn negentiende trad ik in de voetsporen van mijn vader en grootvader”, vertelt de enige van de vijf die ook beroepshalve als brandweerman aan de slag is bij Hulpverleningszone Centrum in Gent. Luitenant Walter Van der Meerssche was niet aanwezig bij de viering.

Brandweerkapitein en postoverste Bart Van Hauwermeiren keek tijdens de viering terug op de carrière van de vijf mannen en andere starters zoals Marc Bonnaerens, Tom De Grauwe, Bart De Koker, Marc Eeckhout, Ignace Joos, Dirk Mertens, Dirk Rasschaert, Chris Rutsaert en Filip Temmerman die intussen geen deel meer uitmaken van de brandweer. Hij herinnerde ook aan het materieel, kleding en wagenpark waarmee de pompiers zich in hun beginjaren uit de slag moesten trekken en vergeleek het aantal interventies van toen met die van nu.

Vrijwillige parttimer

“Jullie hebben de evolutie meegemaakt van de echte brandweervrijwilliger, die als hij veel geluk had per jaar toch enkele keren wat vuur zag, die per kwartaal een vergoeding ontving - waarmee hij met moeite het drankverbruik in de kantine kon betalen - tot wat hij vandaag geworden is: een parttimer die - wanneer hij zich beschikbaar stelt - gewapend met degelijke materieel en met een grote hoeveelheid kennis – opgedaan in de talrijke verplichte oefeningen en opleidingen – een snelle en professionele hulpverlening kan aanbieden.”

Toch roemde Van Hauwermeiren ook de kameraadschap en het plezier. “Hoe meer regels en voorwaarden er worden opgelegd hoe meer het vrijblijvende van de ‘vrijwilliger’ er uit gaat en hoe minder ruimte er is voor puur amusement en plezier. Gelukkig hebben we onze vriendenkring die zorg draagt voor kameraadschappelijke sfeer die vroeger de basis van alles was”, stelde hij duidelijk.

Tot slot dankte hij de zes jubilarissen wiens “jeugdige soms onbezonnen gedrag plaats maakte voor rust en doordachtheid” alsook hun partners die al jaren het geluk hebben “te kunnen genieten van rustige avonden, alleen te mogen beslissen over de opvoeding van kinderen” en van de andere voordelen als brandweervrouw.