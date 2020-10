Vreugd in Deugd schrapt najaarsproductie: "We willen niet inboeten op kwaliteit en veiligheid” Koen Moreau

10 oktober 2020

09u55 0 Lede Toneelgezelschap Vreugd in Deugd Lede bergt haar plannen voor haar najaarsproductie op.

Nochtans waren bestuurs-, decor- en spelersploeg al een hele poos druk in de weer om een nieuwe reeks voorstellingen in GC De Volkskring klaar te stomen. “Ten gevolge van de recente strengere Coronamaatregelen, kunnen de spelers zich echter niet comfortabel smijten zonder te moeten inboeten op kwaliteit en veiligheid. Vreugd in Deugd blijft daarom voorlopig achter de gordijnen”, luidt het.