Vragen aan gemeenteraad loont: openbaar toilet dag voor vraagmoment terug in gebruik Koen Moreau

20 september 2019

18u14 0 Lede Willy Pieters uit de Julius De Geyterstraat in Lede was donderdagavond de tweede Leedse burger die gebruik maakte van het dit jaar ingevoerde vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad.

De man vroeg naar de heropening van het openbaar toilet op de hoek van de Brilstraat en de Hoogstraat op de parking van de oude bibliotheek. “Het toilet is al maanden buiten dienst, maar dat is nergens aangeduid. Geregeld zie ik mensen met hoge nood die dan maar in de struiken of tegen het gebouw plassen”, opende de heer Pieters zijn vraag. Tevens vroeg hij extra reinigingen. “Eens om de veertien dagen is toch wat weinig.”

Schepen Bart Heestermans (Groen), die zichzelf voorstelde als schepen van openbare toiletten, had meteen goed nieuws. “Sinds gisteren is het toilet terug open nadat het in juli werd afgesloten omdat de afvoerbuizen vernield raakten door wortel ingroei, maar dat is intussen hersteld.” Dat de sluiting niet aangeduid stond, betreurde de man. “Onze diensten hadden een affiche opgehangen. Helaas is die weggehaald of losgekomen.”

Over het reinigen van het toilet was Heestermans duidelijk. “Elke veertien dagen voert een firma een grondige reiniging van het volledige interieur, inclusief muren, uit. Meer is niet nodig want vloer en toilet zijn zelfreinigend.” Toch bewijst het vragenhalfuurtje dat burgers wel degelijk gediend zijn met het formuleren van vragen. Vragen indienen kan via e-mail aan algemeendirecteur@lede.be of schriftelijk aan de Algemeen Directeur, Markt 1, 9340 Lede. Doe dat minstens 7 dagen voor de gemeenteraadszitting en vermeld duidelijk dat je jouw vraag op het vragenhalfuur van de gemeenteraad behandeld wil zien.