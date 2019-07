Voorzitter Sint-Ceciliaharmonie Freddy Chanterie (69) overleden KOEN MOREAU

09 juli 2019

17u28 4 Lede Voorbije zondag verloor de 69-jarige Freddy Chanterie uit Lede de strijd in de Palliatieve Eenheid Charon van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst.

De man was jarenlang voorzitter van Sint-Ceciliaharmonie. Hij laat zijn echtgenote Rita, zoon Dieter, dochter Joke en kleinzoon Korneel achter. Hij zal bij zijn familie en in de harmonie hard gemist worden. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 13 juli om 11 uur in de Sint-Martinuskerk op de markt van Lede. Begroeten is mogelijk vanaf 10.40 uur.