Voorzitter Middenstandsraad Lede stapt op uit onvrede: “Onmogelijk samen te werken met gemeente” Koen Moreau

20 juli 2020

09u48 2 Lede Het vertegenwoordigen van de lokale handelaars bij de lokale overheid blijkt in Lede geen sinecure. Voorzitter van Middenstandsraad Geert Timmermans gooit om die reden - net als zijn voorganger in 2012 - de handdoek in de ring.

“Ik kan mij helaas niet langer meer vereenzelvigen met de gevoerde politiek rond alle geplogenheden die de Middenstandsraad van Lede geacht wordt en wenst op te nemen. Het gevoel dat mij telkens besluipt, is ondergaan en buiten spel gezet worden”, opent de man zijn ontslagbrief.

Gebrek aan inspraak

Vooral de doorgevoerde maatregelen tijdens de coronacrisis en het gebrek aan inspraak daarbij, zit de man hoog. “Onze initiatieven en voorstellen werden genegeerd en we werden geeneens gehoord in de discussies rond het relanceplan”, aldus Timmermans. De man oordeelt dat “als de inbreng en advies van de raad niet belangrijk zijn de inzet van de bestuursleden voor de Middenstandsraad dat eveneens niet zijn.”

Ontgoocheld ontslag

De Middenstandsraad, opgericht onder toenmalig schepen van Open Vld Annelies De Meersman eind 2009, lijkt daarmee maar geen nieuw elan te vinden. In 2012, toen wel nog onder liberaal bestuur, nam ook voorzitter en fotograaf Luc Tsestigh tijdelijk ontgoocheld ontslag. Zijn motivatie luidde quasi identiek aan diegene vandaag door Timmermans gegeven.

Lege doos zonder draagvlak

”We hebben in al die jaren niets kunnen realiseren. Wat de middenstandsraad vandaag voor Lede betekent, kan elke vereniging van middenstanders doen. Die raad is uiteindelijk niets meer dan een lege doos, want als adviesraad worden we niet gebruikt en het draagvlak bij de handelaars is miniem. Op die manier wil ik er ook geen energie meer insteken”, klonk het toen.

Geen breuk met verleden

Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie breken blijkbaar onvoldoende met het verleden waardoor alweer een voorzitter ontslag neemt. Een totale verrassing voor schepen van middenstand Elke Meganck (CD&V).

Goed werk geleverd

“Iedereen, ook de voorzitter, heeft de voorbije jaren heel goed werk geleverd”, stelt ze duidelijk. “Het is jammer wat er is gebeurd, maar via de Whatsapp-groep van de raad werd wel degelijk advies gevraagd en gekregen in verband met ons relanceplan. Uiteraard werd de raad niet betrokken in de effectieve politieke besluitvorming, maar dat is al jarenlang de werkwijze”, besluit de schepen.