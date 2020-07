Voorlopig geen trainingen bij KVC Jong Lede: “Bij het bezoekende KVC Borsbeke bleek iemand besmet met COVID-19 waardoor we nu iedereen laten testen” Koen Moreau

27 juli 2020

14u22 4 Lede Alle spelers van de A-kern, medewerkers en aanwezigen bij de voetbalwedstrijd Jong Lede - KVC De Toekomst Borsbeke van afgelopen woensdag worden getest op een eventuele coronabesmetting.

Dat blijkt noodzakelijk nadat bij voetbalclub KVC De Toekomst Borsbeke twee personen positief testten op het coronavirus. “Een speler die van Borsbeke die niet deelnam aan de wedstrijd, maar wel vooraf meetrainde bleek besmet en intussen testte ook een tweede persoon van Borsbeke positief”, vertelt secretaris Roland Creutz van Jong Lede. Voetbalclub KVC De Toekomst Borsbeke annuleerde alvast alle trainingen en laat iedereen testen.

Om zeker te zijn dat niemand van Jong Lede besmet raakte, werd ook daar iedereen gecontacteerd en gevraagd zich te laten testen. “Voorlopig is iedereen negatief, maar we willen geen risico nemen. In afwachting van definitieve resultaten zijn onze trainingen tijdelijk opgeschort. Wel hopen we woensdagavond - weliswaar achter gesloten deuren - te kunnen spelen tegen Denderhoutem”, aldus Creutz.