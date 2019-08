Vooral leerkrachten Frans en Wiskunde zijn moeilijk te vinden KOEN MOREAU

26 augustus 2019

18u35 0 Lede Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden, maar toch zijn nog niet alle noodzakelijke leerkrachten gevonden. Panikeren doet men in Mere en Lede wel nog niet.

Margo Daeleman (Sint-Jozefschool Mere) ziet het nieuwe schooljaar voorlopig positief tegemoet. “Ik verwacht voldoende leerkrachten te hebben”, vertelt ze. Toch geeft ze mee dat ook haar school het vorig jaar moeilijk had om vervangers te vinden.

“In sommige gevallen slaagden we er niet in voor langere periodes vervangingen door te voeren waardoor enkele van onze leerkrachten bovenop hun voltijds lessenpakket extra uren klopten en we als laatste redmiddel gepensioneerde oud-collega’s opbelden”, vertelt ze.

Uiteindelijk gingen vier leerkrachten na die vraag op vrijwillige basis enkele weken tot maanden aan de slag op de school om Frans en wiskunde te geven, maar ook leerkrachten Nederlands en geschiedenis blijken niet altijd voorhanden.

Een andere vaststelling die Daeleman doet is een groter verloop onder leerkrachten. “Ondanks de opgebouwde rechten binnen een school of schoolgemeenschap merken we dat leerkrachten - door de beschikbaarheid aan vacatures - vaker verhuizen om andere ervaringen op te doen of dichter bij huis te werken.”

Op het Stella Matutinacollege in Lede zoekt men momenteel enkel nog een leerkracht economie en een leerkracht Frans. “En het aantal beschikbare kandidaten en aantal spontane sollicitaties is opvallend klein”, beseft directeur Hilde De Smet. Zij maakt zich eveneens zorgen voor vervangingen in de loop van het komend schooljaar. “Vorig jaar hadden we tijdelijk een tekort aan drie wiskundeleerkrachten en vonden we slechts een iemand beschikbaar.”

De lagere en kleuterscholen uit de streek lijken de dans voorlopig te ontspringen. “Ik merk wel dat er voor lager onderwijs maar weinig meer beschikbaar zijn, maar voor kleuterjuffen krijgen we nog veel CV’s binnen”, aldus directeur Kelly Meersman van de Sint-Franciscusscholen in Burst en Erondegem.