Volksbal met Willy Sommers op dorpsplein als zomerse afsluiter KOEN MOREAU

27 augustus 2019

16u31 0 Lede De zomervakantie afsluiten in stijl kan op vrijdagavond 30 augustus op het dorpsplein van Lede.

Voor het vijfde jaar op rij spaart het gemeentebestuur moeite noch kosten om Lede te laten bruisen met een Volksbal. Start om 19.30 uur. Op het podium jong muzikaal geweld uit Lede onder de naam van Willie Jacob and the Velvet Cat met Maxim Van Der Sijpe, Pepijn Jacobs en Jules Vandenbussche met aansluitend een optreden van de Leedse ambiancemakers Stampen & Dagen en Willy Sommers. Het feestje start om 19.30 uur, de toegang is gratis en de gemeente trakteert op drankjes en hapjes.