VLOT speelt voor bijna uitverkochte zalen 'Alles uit, behalve het licht’ Koen Moreau

12 november 2019

19u02 0 Lede Liefhebbers van goede toneelkomedies moeten deze maand naar jaarlijkse traditie in de Sint-Martinuszaal langs de Grote Steenweg in Oordegem zijn.

Toneelkring VLOT brengt er de klucht ‘Alles uit, behalve het licht’ van Rady Cooney en Johan Chapman in een regie van Wim Parrez. Voorstellingen op vrijdagen 22 en 29 nvoember, zaterdagen 23 en 30 november telkens om 20 uur en zondag 24 november om 18 uur.

Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij de acteurs, online via www.toneelkringvlot.be of via de reservofoon 09/279.09.50. Snel zijn is de boodschap want de voorstelling van zaterdag 30 november is al volzet.