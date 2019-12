Vlogen het voorbije weekend UFO’s boven Smetlede en Wetteren? Koen Moreau

11 december 2019

17u48 18 Lede Het Belgische UFO-meldpunt ontving een melding voor een vreemd luchtverschijnsel boven Smetlede.

Iemand zag op zaterdag 7 december rond 11 uur een geluidloos object dat zich rechtlijnig verplaatste op relatief lage hoogte onder overvliegende vogels. “Het object had geen uitstekende delen zoals vleugels, maar was ook niet geheel rond. Vooraan leek deze meer een spits te bezitten”, aldus de melder. Het UFO-meldpunt onderzoekt de zaak. In de meeste gevallen resulteert dergelijk onderzoek in een logische verklaring.

In de namiddag werd eveneens een merkwaardig vliegend tuig opgemerkt boven Wetteren. Glenn Coessens kon rond 14.30 uur een foto maken van een eigenaardig vliegend voorwerp. Het is niet duidelijk of het tweemaal om hetzelfde verschijnsel ging.