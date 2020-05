Villa Eureka bezorgt personeel WZC Prieelshof speciaal moederdagmenu Koen Moreau

10 mei 2020

18u34 0 Lede De personeelsleden die zondag aan de slag waren in WZC Residentie Prieelshof in Oordegem werden extra in de watten gelegd.

Ter gelegenheid van moederdag schonk Frederic De Kegel, chef van restaurant Eureka langs de N42 in Oombergen (Zottegem), samen met zijn partner Lieselotte Maras een smakelijk verwenpakket aan het verzorgend personeel. “Een kleine gebaar als dank voor alle goede zorgen die men tijdens deze coronaperiode aan de bewoners, waaronder ook mijn grootmoeder, blijft leveren”, klonk het.

Met hun vingers draaien doen Frederic en Lieselotte overigens niet. Om de verplichte sluiting op te vangen schakelden ze samen met Frederics ouders Luc en Carine over op ‘take away’-gerechten. “Maar voor moederdag maakte we ook graag tijd om symbolisch een dikke dankuwel te bezorgen aan alle mensen in de zorg voor de inspanningen die ze leveren.”