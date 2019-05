Vierdejaarsstudenten SMC bouwen aangepaste spelen voor senioren WZC Markizaat KOEN MOREAU

28 mei 2019

18u05 3 Lede Een drukte vanjewelste dinsdagnamiddag in de cafetaria van Woonzorgcentrum Markizaat in Lede. Tientallen vierdejaarsstudenten van de wetenschappelijke richtingen aan het Stella Matutina College van Lede presenteerden aan de bewoners de eindresultaten van de lessen die ze volgden bij STEM-leerkrachten Heleen Snauwaert en Liesbeth Leus.

“We vinden het heel belangrijk dat onze lessen ‘Science-Technology-Engineering-Mathematics’ of ‘Wetenschap-Technologie-Ontwerpen-Wiskunde’ een concreet en bruikbaar resultaat hebben”, vertelden die terwijl de leerlingen na maanden werk met hun eindresultaat aan de slag gingen bij de geïnteresseerde bewoners.

SMC Lede zet duidelijk sterk in op ‘STEM’. Vorige week stelden de laatstejaars hun - tijdens de lessen STEM bedachte en gemaakte - Escaperoom ‘Hotel A Lost’ voor. Nu verbaasden de vierdejaars met acht zelfgebouwde en speciaal op maat ontworpen spelen zoals een gepersonaliseerde Levensweg met vragen, een groot Rad van fortuin, twee Bingo’s en een Monopoly met oud Belgisch geld en straten in Lede, Oordegem, Wanzele en Erpe-Mere.

Toren van Lede

Bewoners Mia Van Eeckhove en Marie-Josée Van Den Abbeele testten de ‘Toren van Lede’ uit. En dat viel goed mee. Bedenkers en ontwerpers Kyra Van Der Cruyssen, Amy De Neef, Magalie Stroobant en Mariane Jawad gaven dan ook tekst en uitleg. “Dit spel is een variant op de ‘Toren van Pizza’, maar met het gemeentehuis van Lede in de hoofdrol waarop onder andere bedjes en rolstoelen moeten geplaatst worden”, vertelden ze. Mia en Marie-Josée vonden het een leuk spel, maar hun verhaal doen aan de jeugdige bezoekers vonden ze minstens even leuk.

Ergotherapeute Katrien Annaert blikt tevreden terug. “In 2016 maakten de leerlingen van het SMC rolstoelvriendelijke tuiniertafels, kippenhokken, vogelhuisjes en een bijenhotel. Samen met deze leerlingen hebben we nu brainstormsessies gehouden en getest wat onze bewoners bij hun ontspanning zou kunnen helpen.” Een succes. “Vooral de zeven ‘Multi sensory storytelling box’, een soort themaboxen met concreet materiaal over bijvoorbeeld boerderij met zaden, planten, dierenvoeding en foto’s van dieren prikkelen - vooral bij onze dementerende bewoners - de verschillende zintuigen: zien, voelen, ruiken, smaken en horen.”

Jukebox met aangepaste muziek

Iets verderop stond een jukebox met grote knoppen die verschillende muziekgenres bevatte. “De box zelf maken was nog makkelijk, maar het programmeerwerk hadden we toch wat onderschat”, bekennen Arne, Luka, Mauro en Lucas. Zelf de handen uit de mouwen steken was overigens de bindende factor over alle spelen en boxen heen. De leerlingen bedachten en ontwierpen alle spel- en materiaalonderdelen zelf met behulp van 3D-printer, lasercutter, snijplotter en programmeren in Arduino. De ideale leerschool om technische en technologische vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

