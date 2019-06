VIDEO. Camping Cultuur opnieuw schot in de roos: mooi weer, spektakel, dolle pret en gezellig samenzijn KOEN MOREAU

09 juni 2019

14u11 5 Lede De organiserende diensten van de gemeente Lede en de bijzonder talrijk opgekomen bezoekers kregen zondag de perfecte weersomstandigheden voor Camping Cultuur.

Dat concept is intussen aan haar zesde competitie toe en brengt eigentijdse en eigenzinnige cultuurelementen naar de groene rand van Lede. Na eerdere edities waarbij alle deelgemeenten werden bezocht streken de tenten, trailers en activiteiten op pinksterzondag neer op een weide langs de Bresillestraat vlakbij Hofstade.

Na een grijze, winderige en stormachtige zaterdag viel het weer zondag gelukkig heel wat beter mee. Honderden inwoners kwamen dan ook langs om een kijkje te nemen en actief deel te nemen aan het indrukwekkende programma. Het letterlijk hoogtepunt was voor Circus Marcel. Die artiesten gingen de lucht in voor een indrukwekkende show.

Verder konden bezoekers ook spijkerfiguurtimmeren, een initiatie circustechnieken volgen, experimenteren op een blote voetenpad, (nep)koeien melken, Twister spelen, kleurplaten inkleuren, een wandeling met een Alpaca-lama maken, tot rust komen bij een voorleesmoment in de bibwagen, zich even verfrissen in de zwembadcaravan Club Tropicana of gewoon gezellig bijpraten bij de talrijke drank- en eetstandjes.