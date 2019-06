Verzakking in Rammelstraat door hitte en waterlek KOEN MOREAU

03 juni 2019

20u22 9 Lede Het warme weer van het voorbije weekend veroorzaakte het voorbije weekend een verzakking in de het deel van de Rammelstraat tussen de Wichelsesteenweg en de Openveldstraat in Lede.

Oorzaak is wellicht de combinatie van de hitte met een lek in de waterleiding of riolering waardoor heel wat ondergrond wegspoelde. Om ongelukken te vermijden bracht gemeentepersoneel alvast signalisatie aan.