Versmarkt en paardenslagerij De Saedeleer sluit na 65 jaar de deuren: “Het verhaal stopt hier, maar zoon Peter herbegint in Uitbergen” Koen Moreau

09 december 2019

18u05 4 Lede Het centrum van Lede gaat vanaf zondag 15 december van drie naar twee ambachtelijke slagerijen. Versmarkt De Saedeleer, in de volksmond ‘de paardenslachter’, houdt het na net geen 65 jaar en 2,5 generaties voor bekeken. “We kregen een kans die we niet konden laten liggen, maar gaan onze klanten missen.”

De slagerij die dankzij Aimé Roggeman en zijn echtgenote en Irma De Smet sinds 1955 een vertrouwd gezicht was op de hoek van de Zuster Lambertinnestraat en de Rammelstraat houdt er mee op. Dochter Monique (63) zal samen met haar zonen Willem (34), Peter (38) en diens partner Roselien (30) zondag voor de laatste keer het rolluik neerlaten. “Het is allemaal heel snel gegaan, maar dit is het beste voor iedereen”, vertelt de bijna pensioengerechtigde slagersdochter.

Versmarkt

De stiel kreeg ze met de paplepel mee. “Op mijn negen jaar was ik al koteletten aan het kappen en ook mijn zonen waren al op jonge leeftijd in de weer in de zaak.” Zoon Peter volgde een opleiding tot slager. De keuze van zoon Willem om een bakkers- en patisserieopleiding te volgen vormde evenmin een probleem. “We deden er gewoon brood, groenten en fruit bij.” De naam ‘Versmarkt’ dekte dan ook jaren de lading.

Het was niet evident om het overlijden van mijn man Elie in 2011 op te vangen en naast de slagerij ook brood, banket, groenten en fruit te blijven verkopen Monique Roggeman

“Tot het overlijden van mijn man Elie net voor zijn 65ste verjaardag in 2011 was het geen probleem om naast vlees, ook brood, banket, groenten en fruit te verkopen ”, vertelt Monique. Samen met haar zonen probeerde ze alles als voorheen te houden. Dat bleek moeilijk. “Vader was hier alle dagen van 8 tot 20 uur. Hem vervangen was niet evident en eigenlijk niet te doen”, vult zoon Peter aan.

Noodgedwongen werd zoon Willem ingezet in de beenhouwerij, waardoor eigen brood en patisserie verdwenen. “We hebben nog even brood verkocht van iemand anders, alleen konden we er te weinig achter staan waardoor we de verkoop stopten.”

Uiteindelijk plooide de slagerij terug op de activiteit waarmee Aimé in Irma in 1955 van start gingen. “Een heel goed draaiende zaak, maar de komst van de warenhuizen, hun slagerijen en het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen aan de winkel maakte het moeilijk. Uiteindelijk waren we te groot om nog klein te zijn en te klein om groot te zijn”, meent zoon Willem.

Van sommige klanten wisten we wellicht meer dan hun eigen partners. Die babbeltjes zal ik missen Willem De Saedeleer

Appartementen

Toen een bouwpromotor kortgeleden de familie voorstelde alles op te kopen om appartementen te realiseren, werd niet lang getwijfeld. “Ondanks heel wat ongebruikte ruimte, waaronder de bakkerijplaats, was verder uitbreiden geen optie meer. Daarom konden we deze kans niet laten liggen”, aldus een zeer duidelijke Monique. Voor haar wordt het afscheid van de slagerij nochtans ook het afscheid van het huis waar ze geboren werd. “Het leven gaat verder. Ik ben vorige maand al verhuisd en heb het een plaats kunnen geven”, stelt ze.

Ook voor de klanten wordt het wennen. “Heel wat mensen zijn klant van het eerste uur. Ze zagen ons opgroeien en leefden al die jaren met ons mee”, vertelt Willem. Hij beseft dat hij de babbeltjes met de klanten zal missen. “Van sommige mensen wisten we wellicht meer dan hun partners. Na deze laatste week zal dat helaas stoppen en dat doet toch wel raar.”

Die mening deelt ook Peter, maar hij kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. “In een tijdspanne van enkele dagen kregen we naast het bod op onze winkel ook te horen dat niet zo erg ver af in Uitbergen een slagerij over te nemen stond. Samen met Roselien heb ik bijna meteen besloten de sprong te wagen”, vertelt hij.

Slager is een prachtig ambacht dat ik met veel plezier vanaf 15 januari verderzet in slagerij De Brug in Uitbergen. Peter De Saedeleer

“Slager is een prachtig ambacht en ik zou in loondienst niet kunnen werken. Ik ben dan ook blij dat ik op 15 januari samen met Roselien, nu nog in moederschapsrust na de geboorte van Liselotte, net over de Scheldebrug in Uitbergen met het vertrouwde materiaal een nieuwe start kan maken.”

Intensieve periode

Omwille van de verhuis en de opknapwerken die daar nog moeten gebeuren, werd vrijdag beslist er op zondag 15 december definitief een punt achter te zetten in Lede. “Het bespaart ons ook de heel intensieve Nieuwjaarsperiode en laat ons toe volledig klaar te zijn voor een nieuwe start.”

Die start is zonder broer Willem. “We hebben bekeken om het samen te doen, maar ik zou het enkel voor Peter en niet voor mezelf gedaan hebben”, vertelt die. Wat hij gaat doen, staat nog niet vast. “Misschien pik ik de draad als bakker wel terug op, maar nu wil ik alles eerst laten bezinken.” Ruzie is er in elk geval niet tussen de broers. “Het zal vooral wennen zijn dat we elkaar niet langer dagelijks zien.”

Maar voor de rest van deze week staan zowel Monique, Peter, Roselien en Willem nog voor al hun klanten klaar. “En uiteindelijk zijn er meer als voldoende alternatieven. Bijvoorbeeld binnenkort nog niet eens zo gek ver weg in Uitbergen”, besluit Peter met een knipoog.