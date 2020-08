Verschillende straten in Erpe-Mere en Lede kregen te maken met wateroverlast Koen Baten

13 augustus 2020

21u12 16 Lede/Erpe-Mere De hevige regenbuien van deze avond zorgden voor wateroverlast op verschillende plaatsen in Erpe-Mere en Lede. De brandweer moest ook op verschillende plaatsen komen om het water weg te laten gaan. Grote schade werd er gelukkig niet aangericht.

Rond 19.00 uur ontstonden de eerste buien die over Oost-Vlaanderen trokken. In Erpe-Mere en Lede waren er verschillende plaatsen waar het water niet meteen meer wegtrok. Zo waren er onder meer problemen in de Kloosterstraat in Erpe-Mere. Ook op de Steenweg in Oordegem was er problemen met het water, net als in enkele straten vlakbij deze steenweg.

De brandweer kwam ter plaatse en kon de meeste problemen snel oplossen. Schade aan huizen was er gelukkig niet door de hevige regen.