Verschillende inbraken en inbraakpogingen tijdens Allerheiligenweekend Koen Moreau

04 november 2019

17u17 7 Lede Het verlengde weekend inspireerde dieven om een rondgang in de streek te maken.

In de Heiplasstraat in Lede werd zaterdag ingebroken. Op Oordegemdorp werden verdachte mannen opgemerkt op de koer van een woning. Daar werd het BIN-alarm geactiveerd waardoor alle aangeslotenen een sms ontvingen met de vraag om extra alert te zijn.

Ook op Prinsdaal in Bambrugge waren inbrekers aan de slag. Eveneens dit weekend werd in de Bergstraat in Serskamp, dat is vlakbij de treinhalte Serskamp, in twee huizen ingebroken. De dieven stalen er ook een wagen.