Verschillende bomen omgewaaid in staart van onweer

KOEN MOREAU

04 juni 2019

22u19 22 Lede De gemeenten Erpe-Mere en Lede bleven dinsdagavond gespaard van zwaar noodweer en bijhorende schade.

Toch moest de brandweer op verschillende plaatsen omgewaaide bomen en afgewaaide takken opruimen. Dat was onder meer het geval op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Erpe-Mere. In de Kuilstraat in Erondegem belandde net naast Eronda Meubelen eveneens een boom dwars over de weg en dat was ook het geval met een kolos van een boom in de Watermolenstraat in Wanzele ter hoogte van het gemeentelijk ontmoetingscentrum en speelplein. De brandweer kreeg nog gelijkaardige interventies voorgeschoteld in Aaigem, Impe en Lede.