Vernieuwde kringloopwinkel meteen in trek: "200 bezoekers op dag heropening” Koen Moreau

17 december 2019

07u04 4 Lede De Kringloopwinkel langs de Hoogstraat in Lede onderging een grondige metamorfose.

“Onze winkel is 15 jaar oud en was aan een opfrisbeurt toe”, vertelt Ilse Top. Na een korte sluiting van twee weken ging de winkel zaterdag opnieuw open. “Met een totale make-over waarbij we niet kant en klare materialen werkten, maar wel alledaagse spullen hergebruikten op een originele manier”, vult Kringwinkel coördinator Marijke Zwaenepoel aan.

Interessant om weten: het aanbod van kledij en schoenen breidt, in navolging van de aanpak in Aalst, gevoelig uit. “Voortaan is er een toffe corner met een mix van vintage en merkkledij. Om alles te passen zijn er nu ook pashokjes.” De eerste dag werd de winkel alvast overrompeld. “Ruim 200 mensen kwamen al langs, maar iedereen is van dinsdag tot en met zaterdag elke dag van 10 tot 17.30 uur welkom”, besluit Zwaenepoel.