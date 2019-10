Verkoop rookdetectoren geen ‘corebusiness’ voor gemeente (kippen verkopen wel) Koen Moreau

17u02 0 Lede De gemeente Lede heeft geen plannen om haar inwoners te helpen bij de aankoop van rookdetectoren. Wettelijk is die vanaf 1 januari 2020 in elk huis verplicht.

“Om de mensen daarbij te helpen zouden we als gemeente rookdetectoren, eventueel zelf met korting, kunnen verkopen aan onze bevolking”, opperde gemeenteraadslid Stijn Wille (Open Lede). Burgemeester Roland Uyttendale (CD&V) was het voorstel niet genegen. “De verkoop van rookdetectoren is geen corebusiness van de gemeente en we willen de plaatselijke handelaars geen concurrentie aandoen”, reageerde die.

Gemeenteraadslid Isabelle Derder (CD&V) stipte wel aan dat inwoners dankzij de Hulpverleningszone Zuid-Oost, waar brandweerpost Lede deel van uitmaakt, gratis preventieadvies kunnen aanvragen. Filip Bauters van oppositiepartij Lede Vlaams en Zinvol opperde nog om een eventuele groepsaankoop te organiseren van die brandweerzone, maar ook dat vond geen weerklank bij burgemeester Uyttendaele. Afwachten of de vriendenkring van de brandweer de lacune eventueel invult.

De gemeentelijke ‘corebusiness’ blijkt overigens een heel rekbaar begrip. “Bij mijn weten organiseert de gemeente wel de verkoop van kippen”, sneerde Bauters nog. Mogelijk sluiten die dieren - al dan niet zonder kop - beter aan bij het Leedse politieke beleid.