Verkaveling voor vijf huizen langs Ouden Heirweg, twee huizen in Zwaluwstraat en drie huizen langs Briel Koen Moreau

15 november 2019

16u09 2 Lede De gemeente Lede ontving recent drie verkavelingsaanvragen.

Een eerste aanvraag betreft het perceel langs de Ouden Heirweg 68 in Oordegem. Bedoeling is op die plek twee halfopen en drie open bebouwingen te realiseren. Tevens is er een aanvraag om twee woningen te bouwen langs de Zwaluwstraat in de buurt van nummer 24. Plannen voor beide dossiers kunnen bekeken worden bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis. Bezwaren indienen of opmerkingen formuleren kan tot woensdag 11 december. Verder zijn er ook plannen voor drie open bebouwingen langs Briel 90 in Smetlede.