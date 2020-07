Verhoogd politietoezicht in stationsbuurt na agressie door jongerenbende uit Brussel Koen Moreau

08 juli 2020

11u44 68 Lede Een dertigtal jongeren maakten dinsdagavond rond 21 uur amok in de omgeving van het station van Lede. Aanleiding was een incident aan de vijver in de Nachtegaallaan waarna telefonisch extra volk werd opgetrommeld.

Volgens betrokkenen die niets anders konden dan wegvluchten, kwamen niet veel later een dertigtal jongeren per trein vanuit Brussel en Denderleeuw naar Lede afgezakt.“ We zijn met onze auto gevlucht, maar die werd zwaar beschadigd”, vertelt iemand die anoniem wenst te blijven. Aan het station zouden ook enkele meisjes zijn lastig gevallen.

Geen arrestaties

De politie kwam massaal ter plaatse, maar niemand werd opgepakt. “Het onderzoek loopt volop en we zetten alles op alles om de betrokkenen te identificeren”, aldus commissaris Nathalie Bel van de lokale politie Erpe-Mere/Lede. De aanwezigheid van de politie in de stationsbuurt wordt eveneens verhoogd.

Het station is net als enkele andere plaatsen een ‘hot spot’ bij mooi weer en vakantie. Om herhalingen te vermijden zullen we extra toezicht houden Politiecommissaris Nathalie Bel

Het park van Mesen zou meer en meer dienst doen als trekpleister voor jongeren met minder fijne bedoelingen. De aanwezigheid van de politie in de stationsbuurt wordt om die reden en na het voorval van dinsdagavond in elk geval verhoogd. “Het station is net als enkele andere plaatsen een ‘hot spot’ bij mooi weer en vakantie. Om herhalingen te vermijden zullen we extra toezicht houden.”

Gelijkaardige incidenten

Of er een verband is met gelijkaardige recente agressie in Ninove zondagavond, waarbij een vijftienjarige jongen werd geschopt en geslagen, en de aanval op een 16-jarig meisje in een steegje aan de Markt van Aalst dinsdagavond is niet duidelijk. “We nemen in elk geval contact op met de collega’s om te kijken of er verbanden zijn.”

Belletje trek

Van een totaal ander kaliber, maar eveneens vervelend: sinds de start van de vakantie werden heel wat inwoners van Wanzele slachtoffer van nachtelijk ‘belletje trek’. “We ontvingen daarover eveneens enkele klachten en bekijken op welke manier we hierop kunnen reageren”, besluit commissaris Bel.