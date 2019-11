Verborgen gastronomische parel ‘De Mirabel’ sluit na 19 jaar de deuren Koen Moreau

05 november 2019

15u38 4 Lede De telefoon staat momenteel roodgloeiend bij restaurant De Mirabel langs de Grote Steenweg in Oordegem. Half december houden zaakvoerders Ann Focquet (59) en Paul Heuker (62) er na 19 jaar mee op. Tal van klanten willen graag nog een keertje genieten van de culinaire verwennerijen die de twee er - al die jaren - helemaal in hun eentje bereiden en serveren.

Dat je smaakvol kon en kan tafelen met sublieme smaken, verrassende combinaties en een perfecte gastvrouw bij ‘De Mirabel’ is al jaren een publiek geheim. Het restaurant met slechts 25 couverts zit dan ook bijzonder goed verborgen in een gewezen textielatelier onder een woning langs de steenweg tussen Oordegem en Wetteren, iets voor de Fauconniersmolen ter hoogte van Stichelendries.

Vast menu voor iedereen

Spontaan zou je de zaak wellicht nooit binnenstappen. Wie er via mond-tot-mondreclame of in gezelschap belandde, keerde evenwel sowieso terug. A la carte eten kon nochtans niet. “Om het haalbaar te houden, hebben we altijd met een vast menu gewerkt”, vertelt Ann. Het feit dat je het restaurant langs achter binnen kwam, deed enkel raar bij het eerste bezoek. Nadien paste het volmondig in het concept en de vriendschappelijke sfeer die elke klant er mocht ervaren.

De kok - weliswaar zo goed als nooit te zien in de zaak - kreeg dan ook een gedegen opleiding en verdiende zijn pluimen in het Hotel des Lourdes en Het Kasteel Van Zaffelaere. “Een compromis. Eigenlijk wou ik beenhouwer worden, maar dat mocht niet van mijn ouders”, vertelt Paul. Het is dankzij die mensen dat Paul zichzelf steeds verder verfijnde en zijn klanten het lekkerste van het lekkerste kon voorzetten. Het bracht De Mirabel van een gezellig eethuisje tot een culinaire ervaring.

Enkel de allerbeste producten

“In mijn keuken heb ik altijd en alleen met de allerbeste producten gewerkt. Elke woensdagochtend reed ik naar de vroegmarkt en werkelijk alles werd hier ter plaatse gemaakt: de fond, de koekjes, het brood, de foie gras en alle andere zaken die op tafel kwamen. Ik zou het nooit anders gewild hebben en ik legde door de jaren heen de lat steeds hoger”, vertelt hij. Ook Ann was al die tijd even perfectionistisch. “Elke week maakte ik zelf verse bloemstukjes.” Daarnaast zorgde ze elke dag eigenhandig voor een perfect gepoetste keuken, zaal en toiletten.”

Dat perfectionisme kreeg je dan ook gegarandeerd op je bord tijdens ronduit verrukkelijke maaltijden. Maaltijden die wat ons betreft best wel een stevige culinaire erkenning mochten krijgen. Een ster of couverts kreeg de zaak helaas nooit. “We hebben er ons nooit voor ingeschreven en voldeden door het ontbreken van een opgeleide sommelier wellicht niet aan de criteria”, menen ze.

Geen culinaire erkenning

Een gemis is die uitgebleven erkenning voor kok Paul niet. “Ik deed het voor de klanten en ik merkte aan de reacties dat het al die jaren goed zat en ook steeds beter zat.” Ann vindt het wel jammer dat culinaire recensenten de weg naar de Grote Steenweg niet vonden. “Niet zozeer voor mij, maar Paul had het echt wel verdiend”, stelt ze.

Na 19 jaar samenwerken, willen Ann en Paul voortaan samen genieten. “De lange uren begonnen te wegen en onze kinderen hebben geen ambitie om de zaak voort te zetten.” Niet dat ze dat heel erg vinden. “Ergens is het een beetje jammer, maar nu kunnen we echt afscheid nemen en genieten.” Het huis met de zaak staan dan ook te koop. “Maar voorlopig daagden nog geen gegadigden op.”

Nog tot 15 december geven Ann en Paul het beste van zichzelf in De Mirabel met een speciaal voor de gelegenheid samengesteld ‘Afscheidsmenu’. “En voor de feestdagen kunnen mensen nog een laatste keer gebruik maken van onze traiteurservice.” Daarna is het tijd voor elkaar. “Ons plan is eenvoudig en net zoals het liedje: Leef, alsof het je laatste dag is... en dat gaan we ook doen”, besluiten Ann en Paul.

De laatste vrije tafeltjes reserveren kan via 09/369.12.75. De menukaart kan je vinden op www.demirabel.be.