Verbod op massa-events treft ook volksbal met Mama's Jasje: "We zetten alles op de doortocht van de Ronde op 11 oktober” Koen Moreau

16 april 2020

14u27 7 Lede De verlengde federale coronamaatregel om grootschalige publieke events tot eind augustus te verbieden, treft ook het volksbal in Lede van 28 augustus.

Daardoor zal het niet mogelijk zijn om die dag Mama’s Jasje aan het werk te zien. Wel goed nieuws is er voor de Ronde van Vlaanderen. Die wordt wellicht verplaatst naar 11 oktober en zal voor het eerst door Lede passeren. “De evenementen die we oorspronkelijk op 5 april tijdens de doortocht wilden organiseren op het dorpsplein zullen we verplaatsen naar die nieuwe datum. Nu ook ons volksbal niet kan plaatsvinden, is het fijn dat we onze inwoners toch nog kunnen samenbrengen”, aldus burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).