VBS Sterreneiland op zoek naar Sterkampioen: “Afwerken waar we vorig jaar mee begonnen” Koen Moreau

01 september 2020

20u12 0 Wanzele Het thema waarmee VSB Smetlede het vorige schooljaar begon , vormt ook dit jaar het thema. “Corona stak een stokje voor onze plannen om onze talenten te laten schitteren, maar we laten ons niet doen.”

Daarom wil het leerkrachtenteam dit schooljaar gebruiken om met de slogan ‘iedereen sterkampioen’ van elk kind een ster of een kampioen te maken. Focus komt het sportieve te liggen, maar die focus is niet absoluut. “Eenvoudig omdat voor ons elk kind op zijn of haar manier een kampioen is”, aldus juf Sigrid.