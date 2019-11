Vandalen breken stoeptegels uit in Olmendreef Koen Moreau

12 november 2019

17u17 0 Lede Het voorbije weekend werden in de Olmendreef in Lede verschillende stoeptegels uitgebroken.

In de straat wordt momenteel een verhoogd fietspad aangelegd. Die werkend duren nog tot eind dit jaar. Verkeer wordt omgeleid langs de Broeder De Saedeleerstraat, Spoorstraat en Markizaatstraat. In de Poortseweg wordt tijdelijk dubbele rijrichting ingevoerd. In die omstandigheden werden de voorbije dagen vier vierkante meter stoeptegels uitgebroken. Wie iets zag, kan dat vrijblijvend en in alle discretie laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.