Vanaf woensdag 6 mei eerste levering 1.000 herbruikbare mondmaskers voor wie in Lede middelbare school loopt Koen Moreau

28 april 2020

17u54 1 Lede De gemeente Lede was misschien iets trager om te beslissen zelf mondmaskers aan te kopen, maar in het afleveren van de eerste bestelling kloppen ze veel buren in snelheid.

“In de week van 6 mei worden alvast 1.000 herbruikbare mondmaskers geleverd voor alle leerlingen die school lopen op de middelbare afdeling van het Stella Matutinacollege in Lede”, luidt het. Die eerste snelle levering is te danken aan een samenwerking met de productieafdeling van het Leedse familiale Confectiebedrijf Lemmens - vooral gekend onder damesmerk en winkelnaam Accent - gevestigd in Erpe-Mere. Die firma zette haar machines eerder al in voor de productie van mondmaskers voor zorginstellingen.

Om alle inwoners van een degelijk en kwalitatief herbruikbaar mondmasker te voorzien, sloot de gemeente Lede zich aan bij de al bestaande samenwerking tussen Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem. “Via die weg bestelden we 21.300 exemplaren voor de prijs van 65.978,88 euro.” Lede volgt daarmee niet het pad van Wichelen en Erpe-Mere om hun maskers via en - ten voordele van - Think Pink te bestellen. “Daar kon men ons wegens de overweldigende vraag de vooropgestelde leveringsdatum niet garanderen.”

De huis-aan-huisbedeling van de mondmaskers aan de volledige bevolking start op 18 mei. “We voorzien per adres een enveloppe met daarin evenveel mondmaskers als er op het adres ingeschreven bewoners zijn.” Lede voorziet zowel mondmaskers voor volwassenen als voor kinderen. Daarnaast voorziet Lede een deskundige uitleg over het correct gebruik van de maskers. “Tot slot benadrukken we dat mondmaskers maar een deel van de bescherming zijn. Het respecteren van de veiligheidsafstanden en hygiënische maatregelen met geregeld wassen van de handen zijn minstens even belangrijk.”