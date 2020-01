Vallende stenen en stelling omvergeblazen door rukwinden Koen Moreau

14 januari 2020

18u34 12 Lede Brandweermannen van de Hulpverleningszone Zuid-Oost moesten dinsdagnamiddag in Wanzele en Oordegem tussenkomen omwille van stormschade.

In de Bredestraat in Wanzele waaide rond 15.30 uur een deel van een stelling op een werftoilet. Langs de Grote Steenweg in Oordegem verwijderde de brandweer omstreeks 16.30 uur loszittende stenen van een afbrokkelende schoorsteen.