Vakbond voor halvering van de kinderarmoede voert actie aan station KOEN MOREAU

23 mei 2019

18u16 26 Lede Enkele ervaringsdeskundigen en medewerkers van Welzijnsschakel Ommekeer richtten net een vakbond ter verdediging van mensen in armoede op.

Aanleiding is de uitzending ‘Iedereen kiest’ op Eén over armoede. “De vorige regering beloofde dat ze de kinderarmoede zou halveren, maar is daar niet in geslaagd. Een niet onbelangrijk detail waar we graag de huidige en toekomstige ministers aan herinneren”, vertelt Lieven De Pril.

Samen met een eerste kern van leden voerde hij – net als bij een echte vakbond – actie aan het station van Lede. Mensen werden aangesproken, foldertjes uitgedeeld, autobanden aangesleept en slogans gescandeerd. Onder de aanwezigen ook Mong Rosseel van de Vieze Gasten.

Als naam voor de vakbond werd gekozen voor ‘VAKA 1/2’. Dat staat voor ‘Vakbond voor halvering van de kinderarmoede’. “En misschien lijkt ons initiatief regionaal, we richten ons wel degelijk tot politici nationaal en hopen dat we hierin in binnen- en buitenland navolging krijgen.”