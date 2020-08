Vacatures om (deeltijds) bij gemeente Lede aan de slag te gaan: coördinator cultuurbeleid, medewerker burgerzaken, ICT-coördinator, milieudeskundige en opvangbegeleidster Koen Moreau

05 augustus 2020

20u07 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede is deze maand op zoek naar heel wat nieuwe krachten.

Voor het samenwerkingsverband van de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove zoekt men iemand die gedurende een jaar halftijds het regionaal cultuurbeleid vanuit standplaats Lede wil begeleiden. Verder wordt een halftijds deskundige Milieu en Klimaat, een deeltijds tewerkgestelde begeleidster voor de buitenschoolse kinderopvang, een voltijds ICT-coördinator en een een tijdelijke vervanging voor een medewerker burgerzaken gezocht. Alle info over de vacatures op www.lede.be. Solliciteren kan tot vrijdag 21 augustus. Meer info via personeel@lede.be of 053/60.68.04.