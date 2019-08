Vacature voor gemeentelijk medewerker groendienst KOEN MOREAU

07 augustus 2019

07u17 0 Lede De groendienst van de gemeente Lede werft een voltijds contractueel medewerker aan.

Kandidaten die wensen deel te nemen aan het aanwervingsexamen moeten hun sollicitatiebrief of inschrijvingsformulier met curriculum vitae voor dinsdag 27 augustus bezorgen aan de personeelsdienst van de gemeente, Markt 1, 9340 Lede. Meer info op www.lede.be, via personeel@lede.be of via 053/60.68.20.