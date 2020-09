Uren zonder elektriciteit door stroompanne Koen Moreau

26 september 2020

13u54 3 Lede Een honderdtal bewoners van Benedenstraat, Bovenstraat in Putbosstraat in Papegem bij Lede zitten sinds zaterdagochtend 7 uur zonder elektriciteit.

Oorzaak zou een brand in een elektriciteitscabine zijn. Om 14 uur was nog geen duidelijkheid over het tijdstip waarom de elektriciteitstoevoer hersteld zou zijn. Vrijdagavond was er ook al een stroompanne in de Lindekouter vlakbij de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere. Hier zaten een tiental huizen van 21 uur tot ruim na middernacht zonder elektriciteit.