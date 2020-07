Update: Bengaalse oehoe terug thuis Koen Moreau

31 juli 2020

19u12 0 Lede In de buurt van het station van Lede was donderdagavond een Bengaalse oehoe ontsnapt. Het dier is intussen terug thuis.

De eigenaar lanceerde een oproep om hem te verwittigen zodra het dier opduikt. “Gezien de hitte zit hij waarschijnlijk ergens verscholen, maar ‘s avonds zal hij actief worden.” De man benadrukte dat de uil ongevaarlijk was, maar dat je hem best niet zelf kon benaderen.

Helios, zoals de uil heet, had blauwe lederen manchetten en riempjes aan zijn poten, een zwarte ring en is ongeveer 50 centimeter groot. De Bengaalse oehoe is kleiner dan zijn - wellicht eveneens ontsnapte - soortgenoot die de voorbije maanden opdook in Aaigem en Erpe.