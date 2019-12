Unieke première van ‘Het kind in ons’ in zaal Veerleheem door Tamara Rosseel Koen Moreau

04 december 2019

18u34 0 Lede Zaal Veerleheem in Smetlede kreeg dinsdagavond de primeur voor de nieuwe tournee van Tamara Rosseel, dochter van Vuile Mong van de Vieze Gasten.

Na haar theaterstuk ‘Brood en rozen’ over armoede, gaat de dochter van - intussen bijna 50 jaar jong - op eigen kracht verder op de ingeslagen weg met een de show ‘Het kind in ons’. Een thema dat perfect aansluit bij de eindejaarscampagne ‘Samen Solidair Tegen Armoede’ van Welzijnszorg.

De primeur hield ze voor tal van welzijnsverenigingen in het atypische Smetlede. “Oorspronkelijk was de première voorzien in Lede, maar door omstandigheden moesten we uitwijken”, vertelt initiatiefnemer en Smetledenaar Lieven De Pril van Welzijnszorg en Welzijnsschakel.

Hij kon voor de organisatie rekenen op de steun van KVLV, Femma, Landelijke Gilde, Welzijnszorg en Welzijnsschakel afdelingen Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Meer dan honderd genodigden uit de streek, maar ook uit onder meer de Algarve, Beveren, Leuven, Kruishoutem en Zomergem zakten door de dichte mist af naar de goed weggestoken zaal.

De aanwezigen werden getrakteerd op een rakende en zeer herkenbare show van ‘Petatje’, die in de jaren ‘70 en ‘80 door haar familiale situatie toch eerder een buitenbeentje was, over liefde en solidariteit. Met verhalen uit het leven gegrepen en liedjes die daar perfect op inspeelden toonde Tamara bijgestaan door muzikanten Jef en Marnix dat ze helemaal klaar is om alleen de hort op te gaan.

Er staan dan ook nog optredens voor de deur. Eerstkomend in de streek is op donderdag 12 december om 20 uur in de Sint-Annazaal in Bambrugge (Erpe-Mere). Kaarten kosten – drankje inbegrepen - 10 euro, kansentarief 1,50 euro. Reserveren, meer info of zelf een voorstelling boeken kan via www.welzijnszorg.be/het-kind-ons.