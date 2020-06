Uitwijkmanoeuvre loopt fout af voor kersverse Oordegemnaren: wagen rijdt zich te pletter op vluchtheuvel Koen Moreau

12 juni 2020

14u46 12

Oordegem Op de Grote Steenweg N9 in Oordegem gebeurde vrijdagnamiddag omstreeks 13.30 uur een spectaculair ongeval. Een kleine Peugeot die richting Wetteren reed, knalde op en over de vluchtheuvel ter hoogte van Givani Cosmetics. De wagen kwam pas 150 meter verder tot stilstand.

Een jong koppel dat amper vier dagen in Oordegem kwam wonen, kreeg vrijdagnamiddag een niet zo hartelijk welkom in de Leedse deelgemeente. “We reden huiswaarts toen er plots een blauwe bestelwagen die in tegenovergestelde richting kwam aangereden van zijn rijstrook afweek”, vertelt de bestuurder van de Peugeot. De man week uit maar deed dat iets te fel. “Daarom heb ik het stuur opnieuw omgegooid en zo ben ik op de vluchtheuvel ingereden.”

De signalisatieborden aan beide kanten van die heuvel moesten het ontgelden en ook een iets verderop aan de overzijde geparkeerde wagen deelde in de brokken. Uiteindelijk kwam de wagen pas 150 meter verder tot stilstand aan de rechterzijde van de weg voor de deur van het gewezen Bloemenrijk. Remsporen werden niet meteen opgemerkt. De inzittenden bleven gelukkig ongedeerd. Omdat gevreesd werd dat de wagen vuur zou vatten, werd de brandweer in groten getale opgeroepen.

Door het ongeval en omwille van de opruimwerken van brokstukken en olie was de Grote Steenweg N9 korte tijd in beide richtingen versperd. Op de plaats van het ongeval start de bebouwde kom, waardoor de maximum snelheid er beperkt is tot 50 km/u.