Uitheemse Japanse Duizendknoop rukt steeds verder op KOEN MOREAU

31 mei 2019

10u43 0 Lede N-VA Lede maakt zich zorgen over het steeds verder oprukken van niet-inheemse planten zoals de grote reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.

“Die planten zijn gevaarlijk voor de mens en verdringen onze eigen planten”, aldus gemeenteraadslid Stijn Droessaert. Milieuschepen Bart Heestermans (Groen) stelde meteen gerust. “Van de gevaarlijke reuzenberenklauw zijn geen meldingen. Bij de Japanse duizendknoop proberen we de verspreiding tegen te gaan door deze planten geregeld op een beperkte hoogte af te maaien”, aldus de man. Degelijke maatregelen blijken onmogelijk. “Als gemeente is verdelgen niet toegelaten en andere oplossingen zoals de grond zeven jaar met plastic afdekken of alles tot een serieuze diepte afgraven zijn gezien de locaties en kostprijs geen optie.”