UFO blijkt zelfgebouwd driehoekig privé-vliegtuigje Koen Moreau

12 december 2019

17u28 0 Lede De meldingen van vreemde tuigen in de lucht boven Smetlede en Wetteren zaterdag hebben volgens het Belgisch UFO-meldpunt niks te maken met buitenaards leven.

“De foto die in Wetteren gemaakt werd, toont heel duidelijk de Verhees delta D2. Dat is een privé-vliegtuigje dat ontworpen en gebouwd werd door ingenieur Bart Verhees”, vertelt coördinator Frederick Delaere van het Belgisch UFO-meldpunt. De ingenieur/piloot zelf bevestigt eveneens dat hij over de regio vloog.

“Heel regelmatig krijgen we meldingen binnen die te verklaren zijn door de vorige grijze versie en de recentere blauwe versie van dit vliegtuig”, vult Delaere aan. Meer dan waarschijnlijk zijn meldingen van dezelfde dag uit Smetlede en Kuurne eveneens te verklaren door de Verhees delta D2 met thuisbasis het vliegveld Sanicole nabij het Limburgse Leopoldsburg.

Meer info over de zelfgebouwde driehoekige vliegtuigen op www.verheesengineering.com.