Ubiway Retail lanceert naast Press Shop en Relay met Ubi nieuw winkelconcept Koen Moreau

05 juni 2020

14u57 2 Lede Inwoners van Lede kunnen sinds deze week kennis maken met ‘Ubi Press Shop and more’. Die nieuwe merknaam van Ubiway Retail, dochter van bpost, opende net haar tweede winkel naast de verkeerslichten op het kruispunt van de Ommeganglaan met de Hoogstraat.

“Met ons nieuw concept willen we, naast de bekende merken Press Shop en de Relay-stationswinkels, een totaalconcept aanbieden voor de vlotte shopper”, vertelt commercieel directeur Ubiway Retail, Jeroen Demeersseman. Naast kranten, tijdschriften, loterijproducten en rookwaren vind je in de winkel dus ook brood, koffiekoeken, ontbijtproducten, snoep, luiers, drank, salades, diepvriesvoeding, (luxe)koekjes, bloemen, geschenk- en bureauartikelen.

Pakjes

Moederbedrijf bpost is eveneens aanwezig voor het ophalen en retourneren van pakjes. “Met openingsuren van 6 tot 23 uur – wegens corona momenteel 22 uur - zonder meer een troef”, vult Ubi-medewerkster Isabelle Ryckoort tijdens een bezoek aan de winkel aan. Een postpunt wordt de winkel niet. De officiële lancering van de nieuwe winkelgroep volgt later. “Momenteel hebben we al een winkel in Zulte, deze in Lede en binnenkort opent een derde in Hasselt.” De eerste reacties zijn alvast positief. “Maar we houden heel sterk de vinger aan de pols om bij te sturen qua aanbod waar nodig.”