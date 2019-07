U-bocht op Wichelsesteenweg loopt fout af: vrouw naar ziekenhuis na botsing KOEN MOREAU

10 juli 2019

18u02 5 Lede Een vrouw raakte dinsdagnamiddag omstreeks 15 uur gewond bij een aanrijding op de Wichelsesteenweg in Lede.

De dame was passagier in een BMW die wou keren op het stukje van de steenweg tussen de spooroverweg en het winkelcentrum Heiplas met de bedoeling om terug richting Lede te rijden. Dat liep fout af. De bestuurder van lichte bestelwagen van Coca-Cola die eveneens richting Lede reed en de vrouwelijke bestuurder van de BMW merkten elkaar te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam.

De impact was ernstig en de airbags werden geactiveerd. Omdat even gevreesd werd dat er mensen gekneld zouden zitten, haastten verschillende brandweerwagens van Hulpverleningszone Zuid-Oost zich naar de plek van het ongeval. Beide bestuurders konden gelukkig op eigen kracht hun voertuig verlaten. De vrouwelijke automobiliste van de BMW was hevig onder de indruk. Haar passagier werd voor verdere controle naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst gevoerd.

De bestuurder van de bestelwagen liep enkel wat blauwe plekken op. De schade aan beide wagens was wel aanzienlijk. Door het ongeval, de vaststellingen en de opruimwerken was er flink wat hinder op de steenweg tussen Wichelen en Lede.