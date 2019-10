Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen in zaal De Bron Koen Moreau

04 oktober 2019

18u07 1 Lede Jonge ouders en grootouders kunnen op zondag 6 oktober tweedehands baby- en kinderspullen kopen in zaal De Bron in Lede.

Van 14 tot 16.30 uur organiseert de Gezinsbond in de zaal naast de bibliotheek aan de Kerkevijverstraat een verkoop baby-, kinder- en tienerkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fietsen en ander materiaal. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.