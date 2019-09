Tweedehandsbeurs met kinderspullen in ontmoetingscentrum Koen Moreau

10 september 2019

18u00 2 Lede Jonge (groot)ouders kunnen op zaterdag 14 september koopjes doen op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond.

Die beurs heeft plaats in het ontmoetingscentrum op het dorp van Oordegem. De deuren openen om 14 uur. Einde om 16.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.